Proseguono senza interruzione i servizi preventivi programmati e disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Pontecorvo, nel territorio di competenza, tesi sia a contrastare la commissione dei reati in genere (con particolare riguardo al contrasto al consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti), che al fine di garantire sempre più maggiori standard di sicurezza ai cittadini, soprattutto in questo periodo estivo.

I fatti

Difatti, tale attività preventiva ha permesso, nella mattinata odierna, ai 14 militari impiegati, suddivisi in 7 pattuglie, di segnalare alla Prefettura di Frosinone tre persone, quali assuntori di sostanze stupefacenti. Nello specifico, tale attività ha permesso:

A Pontecorvo, a personale del N.O.R.M.-Aliquota Operativa, del locale Comando Stazione Carabinieri e del Nucleo Carabinieri Cinofili si S.M. Galeria (RM) di segnalare alla Prefettura di Frosinone un 45enne ed un 33enne, rispettivamente di nazionalità camerunense e senegalese, poiché resisi responsabili della violazione amministrativa di “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico”. I predetti a seguito di perquisizione personale e, domiciliare, venivano trovati in possesso rispettivamente di gr. 0,6 e gr. 1,2 di “Marijuana”, sottoposta a sequestro;

A San Giorgio a Liri, al personale del locale Comando Stazione Carabinieri di segnalare alla Prefettura di Frosinone, un 21enne del luogo poiché anch’egli resosi responsabile della violazione amministrativa di “detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico”.

Lo stesso, sottoposto ad un controllo e di successiva perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di gr. 10,30 di “hashish”, sottoposto a sequestro.