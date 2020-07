Ieri, personale del Comando Stazione Carabinieri di Pontecorvo, a conclusione di specifica attività info – investigativa, scaturita dalla denuncia sporta da una 62enne residente a Pontecorvo, deferiva in stato di libertà, alla competente A.G., due persone : un 31enne, commerciante di autovetture ed una 43enne, entrambi di origini rumene e residenti rispettivamente nelle provincie di Roma e Treviso, poiché resisi responsabili, in concorso tra loro , del reato di “truffa”.

La truffa

Nello specifico, i due malfattori, dopo aver messo in vendita una lussuosa autovettura BMW X4 in un sito internet specifico e dedicato alla vendita di auto usate, chiedevano alla vittima, che si era già interessata all’acquisto, il pagamento di un acconto di Euro 5.000 tramite un bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente intestato alla 43enne deferita. Ricevuto il bonifico con la somma richiesta però, i due malfattori si rendevano irreperibili alla vittima e, quindi, la vendita dell’auto non veniva finalizzata.

Inoltre, gli ulteriori accertamenti svolti nel corso dell’attività investigativa, permetteva ai militari operanti di accertare che l’indicato autosalone di proprietà della società intestata al 31enne, risultava essere inesistente.

Foto di repertorio