Roma – Assunzioni Atac, in arrivo il concorso per 400 posti da coprire entro la fine del 2020, così come fa sapere l’Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma. Scopriamo allora qualcosa di più sul concorso pubblico il cui bando dovrebbe uscire davvero a breve.

Assunzioni Atac, in arrivo il concorso per 400 posti

Grazie ad un nuovo piano assunzioni, Atac dunque allargherà il suo organico. Si cercano autisti ma anche operai che saranno reclutati attraverso regolare concorso pubblico. A dare la notizia via social è Virginia Raggi, sindaco di Roma. “Andiamo avanti con il piano di risanamento di Atac che da quest’anno potrà contare su 330 nuovi autisti e 82 operai. Abbiamo dato il via libera al nuovo piano di assunzioni grazie al quale l’azienda di trasporto pubblico della nostra città potrà migliorare il servizio offerto ai cittadini, rinnovando il suo organico“.

E quindi, nonostante il periodo di crisi accentuato dal Coronavirus, Atac ha deciso comunque di investire su nuovi mezzi. Questi necessiteranno di conseguenza di nuovi dipendenti per i prossimi mesi. L’impegno è quello di assumere 400 persone (412, per la precisione) entro la fine dell’anno.

Gli addetti alla manutenzione saranno assunti tramite concorso, gli autisti saranno “ripescati” tra coloro che hanno già partecipato a concorsi pubblici Atac: si andrà quindi a attingere dalle graduatorie degli anni precedenti. La ricerca è rivolta a 330 autisti e 82 addetti alla manutenzione delle infrastrutture e dei mezzi di superficie. Per i prossimi mesi è attesa l’uscita del bando con tutte le indicazioni utili su requisiti, modalità di candidatura e altre informazioni sul concorso.