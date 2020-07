Continua il trend positivo di questo luglio 2020 che ha visto l’estate assoluta protagonista, con un sole praticamente costante e temperature in linea con le medie stagionali. Anche l’inizio della prossima settimana partirà sotto il segno di un tempo decisamente buono nelle province di Roma e Frosinone. Un sole splendente caratterizzerà le giornate di lunedì 27 e martedì 28 luglio 2020, con le colonnine che toccheranno i 35 gradi centigradi per la gioia di chi ha prenotato le vacanze estive proprio in questo periodo. Sarà una due giorni caratterizzata da un cielo terso.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 27 e martedì 28 luglio 2020.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 27 luglio:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 24° C; max 34° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 28 luglio:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 24° C; max 35° C. Venti: deboli

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 27 luglio:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno con lievi velature

Sera: Sereno con lievi velature

Temperatura prevista: min 20° C; max 33° C. Venti: deboli

Martedì 28 luglio:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 22° C; max 34° C. Venti: deboli