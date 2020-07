Nuova allerta del Ministero della Salute, diffusa sui consueti canali dedicati agli avvisi di ritiro merci. Oggetto delle verifiche è stato stavolta un lotto di fragolino rosso “Gorghello”, venduto in bottiglie da 75 cl, precisamente il 90032.

Motivo del richiamo sarebbe un possibile rischio chimico dovuto all’eccessiva presenza di ocratossina, segnalata oltre i limiti di legge. La sostanza, che si rintraccia abitualmente in diversi alimenti come caffè, cereali o frutta secca, sarebbe però dannosa per l’uomo se ingerita in grandi quantità, visto che secondo la normativa europea il limite settimanale massimo tollerato è pari a 120 ng per 1 kg di peso corporeo.

Il richiamo ha avuto effetto immediato ed è stato attivato dallo stesso produttore, che ha provveduto al reso nei punti vendita che hanno ricevuto le confezioni del lotto. Chi avesse già acquistato una o più bottiglie, può riconsegnarle presso il negozio dal quale sono state acquistate.