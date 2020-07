“La Regione Lazio ha autorizzato le procedure concorsuali per il conferimento di 41 incarichi di Direttore di Struttura complessa (UOC). I nuovi primari saranno presto operativi così da poter definire le linee operative ed organizzative delle rispettive strutture. I bandi delle procedure autorizzate saranno ora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”.

Lo dichiara l’Assessore alla sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Nello specifico i 41 nuovi primari saranno così distribuiti:

· Asl Roma 1 autorizzati 5 primari : Un primario per la UOC di Urologia, 1 per Anestesia, 1 per Chirurgia, 1 per Patologia clinica e 1 per Chirurgia plastica.

· Asl Roma 2 autorizzati 3 primari ; Un primario per la UOC di Radiodiagnostica, 1 per Igiene e Sanità pubblica e 1 per il Servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

· Asl Roma 5 autorizzato 1 primario : Un primario per la UOC di Farmacia territoriale.

· Asl di Frosinone autorizzati 12 primari : Due primari per la UOC di Medicina, 1 per Neurologia, 1 per SPDC, 1 per Malattie infettive, 1 per Igiene e Sanità pubblica, 2 per Cardiologia, 1 per Chirurgia generale, 1 per Radiologia, 1 per Patologie da dipendenze e 1 per Anestesia e rianimazione.

· Asl di Rieti autorizzati 4 primari : Un primario per la UOC di Pneumologia, 1 per ORL, 1 per Ostetricia e Ginecologia e 1 per Gestione del personale di assistenza.

· Asl di Viterbo autorizzati 14 primari : Un primario per la UOC di Gastroenterologia, 1 per Neurologia, 1 per Radioterapia, 1 per Chirurgia vascolare, 2 per Diagnostica per immagini, 1 per Dipendenze, 1 per Centro di riferimento regionale Amianto, 1 per Servizio veterinario, 1 per Psicologia, 1 per Cardiologia, 1 per Medicina generale, 1 per Riabilitazione – Rete territoriale e 1 per Oculistica – Rete territoriale.

· Policlinico Umberto I autorizzati 2 primari : Un primario per la UOC di Programmazione Valutazione e controllo e 1 per Organizzazione attività sanitaria.

