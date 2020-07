Paliano, detenzione e spaccio di stupefacenti: arrestato un 35enne

In Paliano, i militari della locale Stazione, in esecuzione di ordine di esecuzione pena emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Frosinone lo scorso 22 luglio, hanno tratto in arresto un 35enne del luogo dovendo lo stesso scontare la pena di anni 3 anni e mesi 8 mesi e gg.24 di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento odierno scaturisce da una complessa attività d’indagine “denominata operazione Fox”, portata a termine dai militari della Compagnia di Anagni nell’ottobre 2010, che sfociava nell’arresto di 5 persone responsabili di concorso continuato in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato associato presso la Casa di Reclusione “Regina Coeli” in Roma.

Foto di repertorio