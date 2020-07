Come visibile dall’immagine, il traffico è letteralmente bloccato in questi istanti sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Il tratto interessato è quello di Colleferro-Anagni, in direzione Napoli.

Traffico bloccato sulla Roma-Napoli

Tra Colleferro e Anagni sono presenti le forze dell’Ordine. Queste ultime hanno bloccato il traffico per permettere il successivo ritorno alla normalità. Ancora da comprendere bene le cause di quanto avvenuto.

Sta di fatto che al momento la viabilità risulta essere in tilt al km. 593,0 Colleferro, itinere Sud, per la presenza di fumo in autostrada. Si pregano gli automobilisti che stanno per transitare sul tratto di prestare la massima attenzione. Potrebbero seguire aggiornamenti.