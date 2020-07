Colleferro, brutto incidente in via Casilina: interviene l’eliambulanza

Un bruttissimo incidente c’è stato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 luglio 2020. Intorno alle 18, c’è stato un forte impatto tra un motorino e un’auto. L’autista della vettura a due ruote avrebbe avuto la peggio: per lui è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza.

Incidente a Colleferro, in via Casilina: forte scontro tra auto e scooter

Tutt’ora la situazione della viabilità risulta in parte congestionata, con le Forze dell’Ordine sul posto per far deviare il traffico e far attendere i mezzi che si trovavano in coda prima che avvenisse il sinistro. Ancora da appurare l’esatta dinamica dell’incidente: le forze dell’Ordine sono giunte sul posto per i rilievi di rito. C’è ansia per le condizioni della persona ferita, non è ancora chiaro se sia rimasto l’unica persona che abbia riportato conseguenze.

L’eliambulanza sarebbe poi atterrata nella zona dei piani artigianali e presumibilmente il ferito sarà elitrasportato in un nosocomio romano. Potrebbero seguire aggiornamenti.