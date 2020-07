I Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato hanno arrestato una 41enne romana, per furto di energia elettrica.

L’allaccio abusivo

La donna, che si trovava da pochi giorni ai domiciliari per altri reati, è stata controllata dai militari in casa ed è stato scoperto l’allaccio abusivo, confermato dal personale della società di distribuzione dell’energia elettrica, al contatore ubicato all’interno dello stabile.

Il personale della società ARETI è riuscito a quantificare l’ammontare del furto per un importo complessivo di circa 11 mila euro. La 41enne è stata arrestata e accompagnata in caserma, dove sarà trattenuta in attesa del rito direttissimo.

Foto di repertorio