120mila euro per la realizzazione di un’area attrezzata presso la Riserva Naturale d’Isoletta. È il finanziamento stanziato dalla Regione Lazio per il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, ente a cui è affidata la competenza della Riserva che ricade nella frazione di Arce.

Fitness park con percorso per non vedenti nella Riserva Naturale

La Giunta Zingaretti, nelle scorse settimane, ha dato il via libera ad un programma di interventi denominato “Progetti per uno sport a360°”, finanziati dal Testo Unico in materia di Sport, per la realizzazione in provincia di Frosinone di quattro percorsi salute e fitness park destinati alle aree naturali di Arce, Castrocielo, Fumone, Isola Liri e Sora.

Ad Isoletta il progetto vede un’ampia riqualificazione delle sponde del lago con la realizzazione di un’area attrezzata in modo leggero, compatibile con l’ambiente naturale. L’idea è quella di creare un luogo dove poter svolgere attività ludico sportiva all’area aperta con un Parco Fitness. La particolarità di questo progetto rispetto agli altri è che, essendo il terreno individuato pianeggiante, sarà possibile realizzare un percorso speciale fruibile anche dalle persone non vendenti.

«Grazie a questo stanziamento – ha detto il Sindaco Luigi Germani – sarà possibile riqualificare un’area particolarmente cara all’Amministrazione comunale di Arce. Sappiamo bene – ha aggiunto il primo cittadino – che le sponde del lago sono una grande opportunità per Isoletta e per tutto il comprensorio. È indispensabile però non ripetere gli errori del passato, bisogna creare un lavoro di sistema virtuoso tra enti pubblici, operatori economici e cittadini affinché questi interventi producano benefici diretti per il territorio. A tal proposito – ha concluso Germani – voglio ringraziare il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Mauro Buschini, per l’interessamento al rilancio della nostra area naturale e il sostegno continuo che sta dando alle amministrazioni locali».

Da alcuni particolari emersi dal progetto finanziato, è emersa l’intenzione del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi di eseguire una nuova piantumazione di essenze arboree e arbustive, la realizzazione di una nuova recinzione e staccionata, la sistemazione del fondo e l’ampliamento dell’area di sosta con tavoli e panche. Sarà inoltre prevista una specifica segnaletica per promuovere l’attività ginnica, il percorso salute da seguire e l’uso corretto delle attrezzature.