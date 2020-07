Arce, compra un cellulare a 250 euro su internet ma non arriva: truffato

Ad Arce , i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per “truffa”, un 29enne residente nella provincia di Napoli, già censito per reati contro il patrimonio e la persona.

Ecco cosa è successo

Dagli accertamenti posti in essere è emerso che lo stesso, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, pubblicava sul sito internet “subito.it” un annuncio relativo alla vendita di un telefono cellulare marca Samsung, inducendo un giovane di Arce al suo acquisto mediante l’accredito dell’importo di euro 250 su una carta prepagata postepay intestata al 29enne.

Quest’ultimo, oltre a non recapitare la merce pattuita, si rendeva successivamente irreperibile.