A Cassino, i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto a:

– deferire in stato di libertà per “rissa” e proporre per l’irrogazione del F.V.O. dal Comune di Cassino, tre cittadini extracomunitari: un 42enne originario del Gambia, domiciliato ad Isola del Liri (già censito per inosservanza provvedimento dell’A.G., contraffazione del permesso di soggiorno e lesioni personali aggravata) e due 23enni entrambi cittadini Nigeriani, domiciliati nella provincia di Catania, i quali nel pomeriggio di ieri in Piazza Labriola di quel centro, per futili motivi, si erano azzuffati tra di loro;

– deferire in stato di libertà per “inosservanza del foglio di via obbligatorio”, una 31enne cittadina Rumena, residente nel capoluogo ciociaro (già censita per il medesimo reato e prostituzione). La stessa, sebbene allontanata con foglio di via obbligatorio dal comune di Cassino per un periodo di anni 3, emesso dal Questore di Frosinone il 21.05.2019, è stata sorpresa mentre si aggirava senza giustificato motivo sulla S.P.275 Consorziale Fiat;

– avanzare la proposta per l’allontanamento con il F.V.O. dal Comune di Cassino, a carico delle seguenti persone:

. una 35enne residente nella provincia di Napoli (già censita per furto aggravato, prostituzione, falsità in atto pubblico, accesso abusivo al sistema informatico, minacce e rapina impropria), poiché sorpresa sulla S.P. 275 Consorziale Fiat senza giustificato motivo;

. un 50enne di Sora (già fotosegnalato), controllato in orario notturno mentre girovagava senza giustificato motivo per vie di quel centro.