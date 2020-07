Cassino, pizzicati due pusher del luogo: sequestrati denaro e droga

Nella giornata di ieri, personale del Commissariato di Cassino unitamente ai Carabinieri della Stazione di Sant’Elia Fiumerapido ed in collaborazione con le unità antidroga della Squadra Cinofili della Polizia di Stato di Nettuno, nell’ambito della costante azione di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un ventisettenne di origini Moldave, residente a Cassino, per detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.

Continua l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti

Nell’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti e sequestrati circa 100 grammi di hashish che lo stesso aveva abilmente occultato all’interno di un armadio, oltre a una consistente somma di denaro, provento dello spaccio. Il giovane è stato tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella stessa giornata, gli agenti del Commissariato di Cassino e della Squadra Mobile di Frosinone, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno denunciato in stato di libertà un quarantaseienne cassinate, trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina, una consistente somma di denaro e tutto l’occorrente per il confezionamento di dosi da immettere sul mercato dello spaccio.