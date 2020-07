Sora (FR) – Lavori in programma, prevista istituzione sensi unici.

I lavori e le misure adottate

Lavori in programma in alcune zone periferiche della città. Giovedì 23 luglio 2020 la NEPO’ Scarl Ato 5 interverrà per rialzare e sostituire i chiusini in Via Pozzo Pantano, Via Agnone Maggiore, Via Cellaro e Via Ponte Olmo. I lavori si sono resi necessari a seguito di un intervento di Acea Ato 5 S.p.A.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, dalle ore 07.30 alle ore 18.00 del 23 luglio 2020, è prevista l’istituzione del senso unico alternato con regolazione semaforica e/o manuale in:

Via Pozzo Pantano (dal civico n.6 al civico n.3);

(dal civico n.6 al civico n.3); Via Agnone Maggiore (dal civico n.2 al civico n. 5/B);

(dal civico n.2 al civico n. 5/B); Via Cellaro (tratto dalla cartoleria “La Cartuccia” al negozio “La Bottega del Fuoco”);

(tratto dalla cartoleria “La Cartuccia” al negozio “La Bottega del Fuoco”); Via Ponte Olmo (tratto antistante l’autosalone “S.P. Rent srl”).

Le misure sono state disposte dal Comandante della Polizia Locale Dott. Paolo Rossi con Ordinanza n.103 del 20 luglio 2020.

