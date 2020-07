Sora (FR) – Non si ferma la solidarietà nel corso dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Pacchi alimentari per famiglie in difficoltà

Il 17 luglio 2020, venerdì pomeriggio, presso la sede della Protezione Civile, l’AIAC (Associazione italiana Amministratori di condominio), nella persona di Luigi De Vita, ha donato al Comune trenta pacchi alimentari destinati ai nuclei familiari che vivono una situazione di disagio economico.

Il Sindaco Roberto De Donatis e l’Assessore ai Servizi Sociali Veronica Di Ruscio ringraziano l’AIAC per la grande sensibilità dimostrata in questo momento di estrema difficoltà per molti cittadini.

Nei prossimi giorni, i volontari della Protezione Civile, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Sora, provvederanno alla consegna dei generi alimentari.