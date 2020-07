Proseguono i controlli nel territorio del Comune di Pomezia da parte della Polizia locale per verificare il rispetto delle prescrizioni anti contagio da Covid-19.

Ecco tutti i dettagli di quello che è successo a Pomezia

Nel mese di luglio sono 193 le verifiche effettuate tra esercizi commerciali e stabilimenti balneari, con 38 verbali emessi. 63 gli interventi in spiaggia con 24 verbali, 11 i sequestri ai venditori ambulanti.

Dal 10 luglio i controlli sono stati intensificati nella fascia oraria 18.00-24.00 per controllare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Sono 3 i verbali emessi per mancato rispetto delle misure in vigore.

Controlli anche ai negozi di frutta per mancato uso della mascherina, con l’emissione di un’ordinanza di chiusura.

“Abbiamo intensificato i controlli del territorio in maniera capillare – ha spiegato il Sindaco Adriano Zuccalà – per verificare il rispetto del distanziamento sociale, il divieto di assembramento e il corretto uso della mascherina. L’emergenza sanitaria non è ancora conclusa ed è fondamentale continuare a rispettare le regole per evitare nuovi focolai. Confido nel senso di responsabilità dei nostri esercenti e dei nostri cittadini per la prosecuzione in piena sicurezza delle varie attività”.​