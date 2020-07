Pomezia, coronavirus. Salgono a 8 le persone positive

Aggiornamento Coronavirus a Pomezia: 62 cittadini guariti, salgono a 8 le persone positive.

Salgono a 62 i cittadini guariti nel Comune, ma aumentano anche le persone positive al Covid: negli ultimi giorni si sono registrati infatti 3 nuovi casi, tutti all’interno dello stesso nucleo familiare.

Sono quindi 8 le persone attualmente positive, tutte in isolamento domiciliare. 19 i concittadini posti in isolamento domiciliare preventivo (non positivi).​