Come accade ormai dalla fine di gennaio, sul sito ufficiale del nosocomio romano Lazzaro Spallanzani, viene inserito quotidianamente un bollettino medico, per aggiornare e informare la popolazione sulla situazione sanitaria, in seguito ai contagi da coronavirus.

Bollettino medico numero 172 – 20 luglio 2020

“In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 68 pazienti. Di questi 54 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-Co-V-2, 14 sottoposti ad indagini.

2 pazienti necessitano di Terapia Intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 528.

Foto di repertorio dell’Istituto Lazzaro Spallanzani