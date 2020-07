“Con profondo rammarico abbiamo accertato l’avvenuto furto e conseguente danneggiamento perpetrato a danno del Frantoio Sociale dell’Ente Agrario di Gallicano nel Lazio in cui sono stati rubati il generatore di corrente ed altri importanti dispositivi per il funzionamento delle macchine”. È quanto denuncia il Comitato di Gestione dell’Università Agraria di Gallicano nel Lazio, che vuole far luce su un azione che costituisce un grave danno per tutto il comprensorio.

“Lo spregevole gesto, già verificatosi in precedenti occasioni, ci indigna oltremodo perché la refurtiva costituiva patrimonio dell’intera Comunità Gallicanese. La Comunità di Gallicano è stata privata degli strumenti necessari per la messa in funzione di un importante impianto quale quello del frantoio e del diritto ad una migliore produzione di un prodotto locale di eccellenza come il nostro olio.

Il Comitato esprime tutta la sua indignazione e conferma comunque tutto l’impegno per cercare di garantire la prossima stagione olearia nel miglior modo possibile e con le necessarie garanzie a tutela dell’Ente e dell’intera Comunità.

Il Comitato si augura che le Autorità preposte possano intervenire al più presto per restituire i beni sottratti invitando chiunque abbia notizie ed informazioni utile alle indagini a voler collaborare per individuare i responsabili di tale atto criminale”.