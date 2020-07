Giallo nel fiume Tevere: trovato il corpo di una persona

Intorno alle ore 14.30 della giornata odierna, sabato 18 luglio 2020, il personale dei Vigili del Fuoco di Roma è stato impegnato nel recupero di un cadavere affiorato nel fiume Tevere, presso Ponte Sisto.

Per completare l’operazione sono stati inviati i mezzi VVF Fluviale, Sierra 1,Sierra 2 e la squadra di Ostiense 7A.

Il personale VF è riuscito ad avvicinare il corpo della persona, per poi ancorarlo e trasportato sulla riva; si tratta di una persona di sesso maschile, della quale al momento non è stata possibile risalire all’età, né tanto meno alle generalità. Gli investigatori sono al lavoro per risalire alla sua identità e risalire alle cause della morte.