Lariano, martedì 21 luglio sospensione idrica in diverse vie della città

“Si comunica che, per eseguire urgenti lavori di manutenzione straordinaria presso il Centro Idrico “Colle Fiorentino”, si rende necessario sospendere il flusso idrico dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di martedì 21 luglio alle utenze ubicate nelle seguenti vie del Comune di Lariano:

via Garibaldi, da via Napoli a via Silvio Pellico

piazza Brass

via Mastrella

via Colle Mazzone

via Cavour

via Napoli

via Tevere

via Colle Cagioli, da via Roma a via Tevere

via Colle Fontana

via S. Silvestro

via Mater Dei

via Piave

via Arno

via Alessandro Manzoni

via Dante Alighieri

via Urbano IV

via del Vallone

via Cerreta

via Sandro Pertini

via Pietro Mascagni

via Casale Romani

via degli Artigiani

via Ciarlotti

via Ontanese

via Giacomo Puccini

vie limitrofe

Due autobotti stazioneranno in piazza S. Eurosia e in piazza Luigi Brass per tutta la durata del fuori servizio.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un ulteriore servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06 57 994 116.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi”.

Foto di repertorio