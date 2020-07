Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi venerdì 17 luglio 2020 con la programmazione completa di oggi

Rai 1

ore 20:30 Techetechetè

ore 21:25 Il giovane Montalbano 2×02 replica

ore 23:40 Passaggio a Nord Ovest

Rai 2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 Maleficent

ore 23:00 Blue Bloods 9×17 1a tv

Rai 3

ore 20:25 La Dedica

ore 20:45 Un Posto al sole

ore 21:20 La Grande Storia

Lunga vita alla Regina

ore 23:35 Linea Notte

Canale 5

ore 20:35 Paperissima Sprint (show)

ore 21:25 Manifest 2×04-05-06-07 1a Tv Free

ore 00:50 Tg5

Italia 1

ore 19:00 Dr House 3×16-17

ore 20:40 CSI 8×17

ore 21:30 Un’estate ai Caraibi

ore 00:00 The Boss

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:25 Stasera Italia speciale – Info talk show

ore 23:30 Al Momento Giusto

La7

ore 20:30 Otto e Mezzo – Talk

ore 21:15 L’oro di Mackenna

Film del 1969

ore 23:30 Quel treno per Yuma

Film western del 1957



Tv8 (Sky 121)

ore 20:30 Guess My Age – Game (replica)

ore 21:30 Italia’s Got Talent Best Of

ore 23:30 Venti20: I Vent’anni del Duemila



Nove (Sky 149)

ore 20:10 Little Big Italy

ore 21:30 Fratelli di Crozza Il meglio

ore 22:50 #Hashtag 1a Tv – Talk Show

Serie Tv e Film in Tv Guida Tv Venerdì 17 luglio 2020

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Un passo dal cielo 5×07-08

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Un passo dal cielo 5×07-08 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 I misteri di Brokenwood

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 I misteri di Brokenwood Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 The Mentalist 2×06-07

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Das Boot 2×07-08 Finale di stagione 1a Tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 2×07-08 Finale di stagione 1a Tv Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 The Big Bang Theory 12×13-14 1a Tv Sky + Agents of SHIELD 7×07 1a Tv

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 12×13-14 1a Tv Sky + 7×07 1a Tv FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 NCIS Los Angeles 10×05-06

(ch. 116) ore 21:05 10×05-06 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay)ore 21:15 Law & Order True Crime: The Menendez Murders 1×07 + Major Crimes 4×22

(ch. 118 sat 460 dtt pay)ore 21:15 1×07 + 4×22 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Claws 3×03 – Ap Bio 2×10-11

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 3×03 – Ap Bio 2×10-11 Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 The Last Kingdom 2×01-02

(ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 2×01-02 laF (ch. 135) ore 21:10 Poldark 2×09-10

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Tekken

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Rogue Agent – La recluta

Alle 22:46 Strike Back (nuovi episodi)

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Lolo – giù le mani da mia madre 1a Tv

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Lo stato contro Fritz Bauer

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:15 Il dio Serpente

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Flipper

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Mia moglie è una strega

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Kil’em All

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Ice Twisters

I Film pay Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 King of Thieves

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Juno

Cinema Fast & Furious (ch. 303) ore 21:15 Fast & Furious 6

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Pets 2

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Furious – Gli ultimi guerrieri

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Premonition

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Se solo fosse vero

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 La scelta di Sophie



Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Brave Ragazze

Premium Cinema 1 ore 21:15 San Andreas

Premium Cinema 2 ore 21:15 Miss FBI

Premium Cinema 3 ore 21:15 Mamma o papà?