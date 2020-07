Valmontone (RM) – “Ho bisogno di aiuto”, un giovane in sella ad una moto si ferma per soccorrerlo e l’impostore lo aggredisce.

L’inganno

Lo ha fermato ingannandolo con un’accorata richiesta di aiuto, poi lo ha scaraventato giù dalla moto, iniziando a colpirlo con calci e pugni.

E’ la brutta avventura vissuta la notte scorsa da un 16enne di Valmontone: il ragazzo non è rimasto indifferente alla richiesta di aiuto di quello sconosciuto – un cittadino albanese di 30 anni, incensurato – ed ha accostato la sua moto 125cc per soccorrerlo.

Per tutta risposta, l’uomo, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcool, lo ha aggredito per portargli via il motociclo.

Il tempestivo l’intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro, attivati da alcuni passanti, ha permesso di fermare il 30enne e di soccorrere la vittima che, portato al pronto soccorso dell’ospedale di Colleferro, ha ricevuto le cure per varie escoriazioni riportate alla testa e al collo.

Ricostruito l’accaduto, il 30enne è stato arrestato e portato nel carcere di Velletri, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

