Paliano, giovane investito a Valmontone esce dal coma!

Una buona notizia per un 22enne di Paliano. Quest’ultimo è uscito dal coma dopo poco più di un mese. Il giovane si trovava in questo stato dopo un incidente avvenuto lo scorso 7 giugno a Valmontone.

Il commovente saluto alla madre

Dopo l’uscita dal coma, ha chiamato la madre per salutarla. Il giovane era stato investito il 7 giugno mentre era in sella alla sua moto a Valmontone. In seguito c’è stata una dura lotta del coriaceo giovane nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Camillo di Roma.

Qui era stato infatti elitrasportato dopo il sinistro e sottoposto a varie operazioni. Adesso, per lui, inizierà la fase riabilitativa. Inutile dire che la notizia è stata appresa dalla comunità di Paliano con grande gioia.