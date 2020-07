E’ di ieri sera intorno alle ore 20.00, un incidente stradale in cui è rimasto ferito un motociclista di 48 anni dopo l’impatto con un’auto che si è data alla fuga senza prestare soccorso all’uomo ferito.

Aurelia, incidente con fuga ed omissione di soccorso. Polizia Locale rintraccia il responsabile

Il conducente della moto stava percorrendo la via Aurelia in direzione centro città, quando all’altezza del Km 11.300, per cause ancora in fase di accertamento, è entrato in collisione con un autovettura che ha proseguito la marcia dopo l’urto, lasciando a terra la persona ferita.

Gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti per i rilievi dell’incidente, hanno immediatamente avviato le indagini del caso per risalire al veicolo datosi alla fuga. Grazie agli accurati accertamenti, unitamente a frammenti di testimonianze, il personale del Reparto Polizia Giudiziaria Infortunistica Stradale del Gruppo, diretto dal Dott. Massimo Fanelli, questa mattina ha rintracciato prima la vettura, una Toyota Yaris, e poco dopo il conducente che ieri sera si trovava alla guida: un cittadino italiano di 30 anni , di origine egiziana, che è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso.

Per lui scattato il ritiro della patente e sequestro penale del veicolo.