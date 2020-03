Stanotte c’è stato un incidente mortale sulla via Aurelia, vicino Roma. Il sinistro è avvenuto nella zona tra Torrimpietra e Aranova, all’altezza del km 26. Per motivi ancora da accertare, l’auto si è ribaltata diverse volte, per poi uscire di strada. Le vittime sono due giovani: una 19enne e una 16enne, entrambe di Fiumicino.

Tragico incidente mortale stanotte sull’Aurelia

Una Panda con a bordo tre ragazze è uscita di strada ribaltandosi più volte stanotte. Ferita una passeggera 18enne di Ladispoli, che è stata trasportata all’Aurelia Hospital. La giovane comunque non presenterebbe ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Torrimpietra e del nucleo Radiomobile di Civitavecchia. Si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarle dalle lamiere.

Le ragazze avevano passato la serata in un locale di Ladispoli e stavano tornando a casa.