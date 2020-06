Nella mattinata odierna, domenica 7 giugno 2020, poco dopo le ore 10, si è verificato un grave incidente lungo la Via Casilina, nel tratto in direzione Colleferro poco dopo lo svincolo per l’Outlet.

Vittime del sinistro, secondo quanto risulta, sarebbero una donna, alla guida di una Hyundai, e un ragazzo 22enne di Paliano, in sella alla sua motocicletta per partecipare a un raduno organizzato dagli appassionati delle due ruote. La giornata di spensieratezza ha invece avuto un risvolto tragico: il giovane, diretto verso il centro urbano di Valmontone, si è scontrato con la vettura che procedeva in senso opposto. Le conseguenze peggiori le ha avute il centauro, sbalzato lontano dal suo abitacolo.

Immediati sono arrivati i soccorsi, che hanno prelevato il giovane con l’ausilio dell’eliambulanza, allertata dal 118 arrivato sul luogo dell’incidente. L’impatto è stato molto violento e il ragazzo, una volta stabilizzato, è stato trasportato all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Sul posto sono arrivate in seguito anche le autorità competenti, composte dai Carabinieri di Valmontone e dal Norm di Colleferro, le quali hanno effettuato i rilievi del caso. Ancora da chiarire la dinamica dell’impatto. Il traffico è rimasto bloccato per buona parte della mattinata, al fine di consentire le operazioni.