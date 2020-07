E’ stato firmato dalla ministra Luciana Lamorgese il decreto che ufficializza le date di settembre per le prossime elezioni.

Il documento

Nel documento, pubblicato ieri, si legge che “le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali […] sono fissate per i giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020.”

Sempre dal decreto si apprende che “l’eventuale ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci dei comuni avrà luogo nei giorni di domenica 4 ottobre e di lunedì 5 ottobre 2020.”

Le operazioni elettorali si svolgeranno nelle scuole che rimarranno quindi seggi, nonostante i tentativi di indicare altre sedi fatti nelle ultime settimane.