Molti gli utenti che in questi momenti stanno segnalando problematiche con Whatsapp. L’app di messaggistica più famosa al mondo in questi istanti non funziona.

Whatsapp down in Italia e all’estero: l’app di messaggistica non funziona stasera

Da circa una mezz’oretta (intorno alle 22 di oggi, martedì 14 luglio 2020) è down. Sui social la gente segnala il malfunzionamento, che sta avvenendo anche all’estero (Europa, Nord e Sud America, almeno). Ancora sconosciuti i motivi. Come è probabile, riprenderà a funzionare nelle prossime ore. Ciò che è certo è che Telegram sta aumentando gli accessi e che chiunque voglia mandare un messaggio su Whatsapp noterà come l’orologio permanga (se state usando il wi-fi e pensate che sia un vostro problema di connessione, la risposta è che non è così). I problemi sono sia per la versione mobile che desktop (Whatsapp web).

Potrebbero seguire aggiornamenti a brevi.

Aggiornamento:

Poco dopo le 22:30 è tornato a funzionare. Il down è dunque durato una mezz’ora, a meno di novità.