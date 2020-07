Sonnino, tragico incidente sul lavoro: morto un giovane operaio di Pontinia

“L’ennesimo incidente sul lavoro provincia di Latina non può passare inosservato, Come fa tempo chiediamo, occorrono scelte più coraggiose la parte delle situazioni per garantire a chi lavora sui cantieri e in ogni altro luogo di poter preservare la propria salute.

INCIDENTE SUL LAVORO A SONNINO: IL CORDOGLIO ED IL MONITO DELL’UGL LATINA E LAZIO

Non è più tollerabile che nel 2020 le famiglie debbano non riabbracciare più il proprio caro uscito per andare lavoro”. Così si esprimono, in una nota di cordoglio il Segretario Regionale dell’UGL Lazio Armando Valiani e i due Segretari dell’UTL Latina Ivan Vento e Alberto Ordiseri dopo aver appreso la notizia della morte di Giovanni Torelli, l’operaio di Pontinia deceduto in un incidente sul lavoro a Sonnino questa mattina mentre operava su un cantiere: “Diciamo stop alla scia di sangue, chiediamo al Governo più tutele per i lavoratori”.

Per i rappresentanti del sindacato “bisogna urgentemente intervenire per potenziare i controlli e garantire la massima sicurezza nei luoghi di lavoro. Come organizzazione sindacale stiamo facendo la nostra parte cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica sul triste fenomeno delle morti bianche ma questo non basta senza l’intervento delle Istituzioni”.

Quanto avvenuto segue di pochi giorni l’incidente sul lavoro in cui ha perso la vita un bracciante agricolo di 37 anni nella campagna di zona Campoverde ad Aprilia, in provincia di Latina, in seguito al ribaltamento del trattore con il quale stava lavorando.