In data odierna, alle ore 11 circa, in via A. Diaz, presso il comune di Frascati la squadra VVF di competenza (21A) è intervenuta a causa di un incidente sul lavoro in cui è rimasta coinvolta una persona, la cui mano sinistra è rimasta incastrata in un tritacarne. Il tutto è accaduto all’interno di una piccola attività commerciale, in cui si produce pasta fresca.

La tragedia

I vigili del fuoco hanno estricato la mano sinistra della persona soccorsa, una donna italiana di anni 29. La stessa è stata elitrasportata presso l’ospedale A.Gemelli in codice rosso.

Sul posto sono presenti i carabinieri, che hanno messo sotto sequestro l’attività commerciale , il 118 e lo S.Pre.S.A.L (servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro). Potrebbero seguire aggiornamenti in caso di novità a breve e si spera che siano positivi.