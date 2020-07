L’AAP (Associazione Aria Pulita), che da circa un anno è in prima linea per combattere il fenomeno degli odori nauseabondi che stanno letteralmente esasperando i residenti dei Comuni di Colonna, San Cesareo e Montecompatri, supportata dalle centinaia di iscritti e simpatizzanti, è promotrice della manifestazione indetta per il giorno sabato 18 luglio 2020.

“Con la manifestazione di sabato, noi tutti, uniti e determinati più che mai, vogliamo far sentire forte e chiara la voce di chi non è più disposto a convivere con il timore che da un momento all’altro l’odore nauseante invada le abitazioni, causando bruciore a gola, occhi e naso e problemi respiratori, soprattutto ai bambini” – spiegano dall’associazione.

L’AAP, che ha raccolto l’adesione e il supporto di altre associazioni ambientaliste che operano sul territorio, è certa che la manifestazione, peraltro accolta con grandissimo favore da tante persone sui social, sarà molto partecipata.

“Spostare la protesta dai social alla piazza è una grande sfida, ma le Associazioni e i cittadini, insieme, sapranno dimostrare che quando una battaglia è giusta, mettersi in prima fila per rivendicare i propri diritti è un dovere di tutti.

L’Aria non ha confini, l’Aria pulita è un diritto, inquinare non può e non deve essere prerogativa di nessuno: questo è il messaggio forte e chiaro che verrà lanciato sabato prossimo dalla piazza” – concludono.