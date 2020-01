AAP /Una conferenza a Colonna sulle emissioni odorigene.

“DIRITTO AL RESPIRO”: UNA LEGGE PER TUTELARE LA QUALITA’ DELL’ARIA.

Respirare è una condizione essenziale all’esistenza e respirare aria pulita è un diritto da cui dipende la qualità della nostra vita fisica e mentale. Venerdì prossimo, 10 gennaio,a Colonna, quattro deputati, insieme a medici e rappresentanti regionali , ne parleranno in una conferenza dal titolo “Diritto al Respiro”, in cui si discuterà degli effetti sulla salute dei cittadini, del vuoto normativo in essere circa l’inquinamento da cattivo odore e delle Proposte di Legge all’orizzonte in Regione e in ambito Nazionale.

L’ evento è organizzato da AAP -Associazione Aria Pulita – in prima linea contro le emissioni odorigene, che hanno creato seri disagi nei mesi scorsi tra Montecompatri San cesareo e Colonna. Ma il tema va oltre i confini locali e riguarda in diverse forme un’ampia fascia dell’area metropolitana di Roma, dove la presenza di inceneritori piuttosto che di discariche o insediamenti industrial inquinanti, sta compromettendo nel tempo la salubrità dell’aria. Tutti i comitati ambientali e i cittadini sono invitati a partecipare .