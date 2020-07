Piglio (FR) – 37enne arrestato per spaccio di droga.

Arresto per droga

A Piglio, nel tardo pomeriggio di ieri, i militari della locale Stazione, nel corso di predisposto per il controllo del territorio teso al contrasto di reati predatori ed in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 37enne cittadino albanese residente in quel centro (già censito per reati specifici ed avvisato orale).

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, i militari operanti hanno rinvenuto all’interno della propria abitazione, un barattolo di vetro contenente 90 grammi di marijuana, materiale vario utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e 2 cartucce da caccia calibro 12 (illegalmente detenute), il tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, ad espletate formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

