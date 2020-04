Ad Acuto , i militari della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà un 74enne ed un 48enne di Piglio, per “incendio colposo in concorso”.

L’incendio

Gli stessi, all’interno di un terreno di proprietà, bruciavano sterpaglie e potature perdendo il controllo delle fiamme che interessavano un canneto adiacente danneggiando un palo della linea elettrica Enel.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Frosinone che hanno proceduto a domare le fiamme. A carico dei predetti è stata altresì comminata la sanzione amministrativa per l’inosservanza dei divieti imposti dal citato Decreto.