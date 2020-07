Grazie al costante monitoraggio del territorio di Rocca Priora, è stato ripreso un altro scarico illegale di rifiuti nell’ambiente. L’autore dell’illecito è stato sorpreso dalle foto trappole mobili posizionate in diversi punti strategici della città.

Ecco cosa è successo

“A tutto il Comando della Polizia Locale di Rocca Priora e all’azienda Arcatron – commenta l’Assessore Gianluca Mastrella – va il mio ringraziamento per il loro lavoro a tutela della nostra città. Questi gesti incivili rischiano di mettere in ombra la bellezza e la salubrità del polmone verde dei nostri boschi, lì dove invece la nostra cittadinanza è molto attenta al corretto conferimento dei rifiuti, come dimostra l’ottima percentuale di raccolta differenziata che registriamo di mese in mese”.

“Mi unisco ai ringraziamenti dell’Assessore Mastrella e faccio un appello a tutti coloro che si sentono in diritto di poter inquinare e deturpare i nostri luoghi, sconsigliandoli vivamente dal compiere questi vili gesti rispetto ai quali non abbasseremo mai la guardia”, aggiunge la Sindaca Anna Gentili.

Ecco il video: