Fiuggi, incidente sulla SR155: camion finisce fuori strada

Incidente a Fiuggi, al km 52+200. Al momento il personale autorizzato sta lavorando per sistemare la situazione.

Fiuggi, incidente sulla SR155

Come viene riportato dal portale Astral infomobilità, poche ore fa sulla strada SR155 di Fiuggi, al km 52+200, si è verificato un brutto incidente che ha causato molti problemi alla circolazione del traffico.

Il personale autorizzato, una volta intervenuto sul posto, si è messa subito a lavoro e l’ingorgo è in via di risoluzione. Al momento non si hanno notizie certe circa l’entità del sinistro e non si sa con certezza se ci sono stati feriti.

Potrebbero seguire aggiornamenti.