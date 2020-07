Patrica, furti nelle abitazioni: pizzicato in auto un 48enne con gioielli rubati

Nella mattinata di ieri a Frosinone, i Carabinieri del NORM della locale Compagnia, deferivano in stato di libertà per il reato di “ricettazione” un 48enne del capoluogo già censito per reati contro il patrimonio.

Furti nelle abitazioni

In particolare i militari, impegnati nei quotidiani servizi di perlustrazione del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, eseguivano due sopralluoghi presso altrettante abitazioni site nel comune di Patrica, a seguito di furti perpetrati in nottata e durante i quali erano stati asportati vari monili in oro, oggetti di valore, denaro contante.

Successivamente, nel corso di un controllo all’autovettura condotta dal 48enne, l’atteggiamento particolarmente nervoso dello stesso insospettiva gli operanti che approfondivano gli accertamenti procedendo ad una perquisizione personale e veicolare a carico dello stesso.

Le operazioni di perquisizione permettevano di rinvenire, occultati nel vano della ruota di scorta, due sacchi in nylon ricavati con delle federe di cuscini contenenti numerosi monili in oro, orologi di valore, documenti ed oggetti di bigiotteria. A questo punto il malfattore, vistosi scoperto, tentava invano di darsi alla fuga a piedi, venendo immediatamente bloccato dai Carabinieri.

La merce, che a seguito di controlli risultava essere la refurtiva asportata durante la notte presso le abitazioni di Patrica, veniva riconsegnata ai legittimi proprietari mentre l’uomo, oltre ad essere deferito in stato di libertà per il reato commesso, veniva anche proposto per l’applicazione di idonea misura di prevenzione.