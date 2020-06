Nella giornata di oggi, martedì 9 giugno 2020, si è verificato un brutto incidente sulla Monti Lepini, in zona Patrica. A perdere la vita è un motociclista.

Brutto incidente sulla Monti Lepini a Patrica

Scontro tra un’auto e uno scooter e, purtroppo, per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Oggi, poco dopo le 16, sulla via dei Monti Lepini all’altezza di Patrica, una Seat Ibiza si è scontrata contro una moto.

Stando a quanto trapela dalle prime informazioni, sembrerebbe che il motociclista, un uomo di 39 anni residente nella zona di Giuliano di Roma, sia morto sul colpo. Difatti sarebbero stati vani i tentativi da parte dei sanitari del 118 di correre verso uno degli Ospedali più vicini.

Sarebbe uscito illeso, invece, il conducente dell’automobile.

Foto di repertorio.