Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi martedì 14 luglio 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 Tg1

20:30 Techetechetè

21:15 The Resident

23:50 Codice – La vita è digitale

00:55 RaiNews24

01:20 Che tempo fa

01:30 Sottovoce

02:00 Italia: viaggio nella bellezza

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Squadra Speciale Cobra 11 – La forza della coppia – Amnesia

23:10 90° Notte Gol

00:30 Un Caso di Coscienza 4 Merry Christmas

02:05 Protestantesimo

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 La Dedica

20:45 Un posto al sole

21:20 #cartabianca

00:00 TG Regione

00:05 TG3 Linea notte estate

00:35 Meteo 3

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:27 Il Ragazzo di Campagna

23:27 Non Più di uno

01:30 Renato Pozzetto Special

02:07 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:27 Media Shopping

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 All Together Now

01:05 Tg5

01:39 Meteo.It

01:40 Paperissima Sprint Estate

6 Italia 1

20:25 Catena di Delitti – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Vero O Falso – Chicago P.D.

22:05 Questione di Secondi – Chicago P.D.

22:55 Nero O Blue – Chicago P.D.

23:51 Vendetta – Law & Order: Special Victims Unit

00:45 Sport Mediaset – la Giornata

01:01 Il Virus – Blood Drive

01:50 Studio Aperto – la Giornata

02:00 Media Shopping

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 Quasi famosi

01:25 Tg La7

01:35 Grizzly Man

8 TV8

19:30 Cuochi d’Italia

20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 La tata dei desideri

23:15 In Good Company

01:15 La verità su mia figlia

9 NOVE

20:20: Little Big Italy – Lima

21:40: The Rock

00:15: Clandestino

01:15: Clandestino – il cartello di Sinaloa

02:05: Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Configurazione Coniugale – The Big Bang Theory XII

20:42 L’ Enigma del Regalo – The Big Bang Theory XII

21:04 Divergent

23:36 Sopravvissuti

01:36 Ritorno al mondo reale – American Odyssey

02:16 Lucifer Morningstar

21 Rai 4

20:29 Criminal Minds VI ep.13

21:19 Max Payne

23:06 Speciale Wonderland – Storia e Gloria dei Paperi in Italia

23:42 Professione assassino – The Mechanic

01:19 Le regole del delitto perfetto IV ep.8

02:09 Le regole del delitto perfetto IV ep.9

22 Iris

20:05 Cowboy – Walker Texas Ranger

21:00 Tamburi Lontani

23:11 Ucciderò Willie Kid

01:08 Pericolosamente Insieme

02:59 Striptease

23 Rai 5

20:30 The Art Show – Lo spettacolo dell’arte

21:16 L’Illusionista

22:34 Bruce Springsteen In his own words

23:46 The Queens Of Pop Ep. 3 Debbie Harry

00:14 The Story Of Quadrophenia

01:15 Live Home: Maroon 5

01:41 Rai News Notte

01:44 This is art

24 Rai Movie

21:10 Viva l’Italia

23:10 Tutti i soldi del mondo

01:30 In Bruges – La coscienza dell’assassino

03:15 Katmandu

25 Rai Premium

21:20 Dove la trovi una come me?

23:40 Mood – Matrimoni e corna

00:10 Un passo dal cielo 5 – Ferite profonde p.3

02:15 Amore tra i rami

26 Cielo

19:15 Affari al buio

20:15 Affari di famiglia

21:15 Il giro del mondo in 80 giorni

23:15 Lolita

01:30 Love Hotel

27 Paramount Network

20:10 La tata

21:10 Rango

23:00 Madagascar 3 – Ricercati in Europa

00:30 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

19:00 Santa Messa

19:30 Attenti al lupo

20:00 Santo Rosario

20:30 Tg 2000

20:50 Tg Tg

21:10 Tutto sarà bene

22:00 Palermo sospesa

23:25 La compieta

23:45 Il Santo Rosario

00:10 L’Ora Solare

29 LA7d

19:20 Hawthorne

20:25 I menù di Benedetta

21:30 Drop Dead Diva

00:50 La mala educaxxxion

02:15 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Oggi Sposi, Niente Sesso – Battibecchi D’Amore

23:00 Cambio Casa, Cambio Vita!

00:54 Un Alibi Perfetto – una Mamma per Amica III

01:37 La Maratona di Ballo – una Mamma per Amica III

02:17 Rinascita – The Originals II

31 Real Time

20:20: Cortesie per gli ospiti – Francesco e Henry vs. Ludovica e Chiara

21:20: Primo appuntamento

22:30: Il salone delle meraviglie – Speciale riapertura

23:30: Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

34 Cine34

21:10 South Kensington

23:32 Miliardi

01:36 Io e te

03:09 La donna invisibile

35 Focus

20:15 Indagini Ad Alta Quota V, 7 – Indagini Ad Alta Quota V

21:15 La Difesa – Beautiful Serengeti

21:50 La Protezione – Beautiful Serengeti

22:15 Montagne – Planet Earth II – Le Meraviglie della Natura

23:15 Salviamo Venezia – Megacostruzioni IV

00:15 Megacostruzioni V, 4 – Megacostruzioni V

01:15 Indagini Ad Alta Quota V, 8 – Indagini Ad Alta Quota V

02:02 Tgcom24

02:04 Meteo Focus

02:05 Carri Armati A Quattro Zampe – Ancient Discoveries III

38 Giallo

20:15: Law & Order – i due volti della giustizia – Caso Costello

21:10: Tatort – Scena del crimine – il contrappasso

22:50: Tandem – Sulla strada della redenzione

23:55: Tandem – Legami di sangue

00:50: The Listener – una voce nel buio

01:40: The Listener – Segreti fatali

39 TOP Crime

19:15 Monk

21:09 Deception 1

22:49 C.S.I. New York

00:31 Law & Order: unità speciale

01:55 Motive

49 Spike TV

20:00 Supernatural

21:30 Sherlock

01:20 Supernatural

02:40 Police Interceptors

52 DMAX

20:30: Nudi e crudi – Dalle ceneri

21:25: Mega Truck Show – Nuovi obiettivi

22:20: Mega Truck Show – Lotte

23:15: WWE Smackdown

00:45: Meteo disastri

02:40: Colpo di fulmini

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. La lega araba

21:10 Italiani. Nobel Minds p. 4. Franco Modigliani

22:00 Maria Antonietta – la storia vera

00:10 Notiziario-RaiNews24

00:15 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente. La lega araba

01:10 Americans 1943-1945

02:00 Conflitti – Yalta. la Grande Illusione P.3

55 Mediaset Extra

21:15 Mai Dire Gallery

00:35 La Sai L’Ultima

02:28 Tgcom24

02:30 Colpo Grosso

59 Motor Trend

20:30: Affari a quattro ruote – Land Rover Discovery TDI

21:20: Affari a quattro ruote – BMW M3 E36

22:15: L’impero delle macchine – la petroliera

23:05: L’impero delle macchine – Elicottero di soccorso

00:00: Ingegneria impossibile – Crossrail

00:50: Ingegneria impossibile – la torre invincibile

01:40: Iron Garage – una Vega del ’73

66 Italia 2

20:05 Il Potere del Super Saiyan God – Dragon Ball Super

20:30 Sorpresa Dal Cielo – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 L’ Arrivo di Cappello di Paglia – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Scuola di Polizia 5: Destinazione Miami

23:16 2001 Un’Astronave Spuntata Nello Spazio

01:14 I Nuovi Gallagher – Shameless