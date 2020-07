Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Programmi in onda in TV stasera in prima serata e seconda su tutti i canali per oggi giovedì 16 luglio 2020 con la programmazione completa di oggi

1 Rai 1

20:00 Tg1

20:30 Techetechetè

21:25 Che Dio ci aiuti

23:40 Passaggio a Nord-Ovest

00:35 RaiNews24

01:05 Che tempo fa

01:10 Sottovoce

01:40 Niente può fermarci

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 90° Gol Flash

21:45 Hawaii Five – 0 Artisti di strada

22:35 N.C.I.S. New Orleans Cani da pastore

23:25 90° Notte Gol

00:25 Alaska

02:20 Rex – Affari di famiglia

3 Rai 3

20:00 Blob

20:30 La Dedica

20:45 Un posto al sole

21:20 In arte Gianna

23:20 Narcotica

23:55 TG Regione

00:00 TG3 Linea notte estate

00:29 Meteo 3

00:30 Cultura presenta Newton – Viaggio al nucleo della Terra

01:10 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia News

21:25 La Famiglia Colombo – i Legnanesi

23:57 L’ Allenatore Nel Pallone

01:50 Appuntamento Con… Milva

02:50 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Temptation Island

01:05 Tg5

01:39 Meteo.It

01:40 Paperissima Sprint Estate

6 Italia 1

20:40 Due Morti e Mezza – C.S.I. – Scena del Crimine

21:30 L’ Alba del Pianeta delle Scimmie

23:54 The Final Destination

01:40 Sport Mediaset – la Giornata

02:00 Studio Aperto – la Giornata

02:10 Media Shopping

02:25 Piano B – The Vampire Diaries

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 Romanzo di un giovane povero

01:25 Tg La7

01:35 L’aria che tira

8 TV8

19:30 Cuochi d’Italia

20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Paura in volo

23:15 Venti20: i vent’anni del Duemila

00:15 Italia’s Got Talent – Best Of

02:15 Lady Killer

9 NOVE

20:10: Little Big Italy – New Orleans

21:35: Babbo Natale non viene da nord

23:25: Clandestino – Gli eredi di Escobar

00:50: Clandestino – American Guns. 1a parte

02:05: Airport Security Spagna

20 Venti

20:15 La Collisione Al Planetario – The Big Bang Theory XII

20:42 L’ Imitazione Perturbativa – The Big Bang Theory XII

21:04 Uss Indianapolis

23:33 Un Re in Pace – The Last Kingdom III

00:21 Un Nuovo Re del Wessex – The Last Kingdom III

01:20 Qualità Virili – Lucifer

02:00 Scarpe Da Sogno – Lucifer

21 Rai 4

20:30 Criminal Minds VI ep.17

21:20 La rapina perfetta

23:17 The Roommate – Il terrore ti dorme accanto

00:58 Le regole del delitto perfetto IV ep.12

01:44 Le regole del delitto perfetto IV ep.13

02:29 Cold Case IV ep.1

22 Iris

20:05 Un Passato Che Scotta – Walker Texas Ranger

21:00 Traffico di Diamanti

23:08 The Corruptor – Indagine A Chinatown

01:14 Nessuna Verità

23 Rai 5

20:29 The Art Show – Lo spettacolo dell’arte

21:15 Opera Rigoletto

23:56 Rock legends Green Day

00:21 Barry White, Let The Music Play

01:15 Fabrizio de Andrè in tournée

02:06 Rai News Notte

02:08 This is art

24 Rai Movie

21:10 Il cammino per Santiago

23:30 Cate McCall – Il confine della verità

01:05 L’uomo nell’ombra

25 Rai Premium

21:20 Pechino Express 2020 – p.1

00:00 Il Commissario De Luca – Indagine non autorizzata p.1

02:05 La Squadra 5 – p. 4

26 Cielo

19:35 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 Monolith

23:00 Tra le gambe

01:10 La scandalosa vita di Bettie Page

27 Paramount Network

20:10 La Tata

21:10 Il lato positivo – Silver Linings Playbook

23:00 Una folle passione

01:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

19:00 Santa Messa

19:35 Attenti al lupo

20:00 Santo Rosario

20:30 Tg 2000

20:50 Tg Tg

21:10 La parola ai giurati

23:00 Indagine ai confini del sacro

23:40 La compieta

00:00 Il Santo Rosario

00:25 L’Ora Solare

01:15 Siamo noi

01:50 Tg Tg

02:10 Storie da Lourdes

29 LA7d

19:20 Hawthorne

20:25 I menù di Benedetta

21:30 Grey’s Anatomy

00:50 La mala educaxxxion

02:10 I menù di Benedetta

03:55 Cuochi e fiamme

30 La 5

21:10 Emilie Richards – una Tata e Tre Nipoti

23:00 Inga Lindstrom – Un’Estate A Norrsunda

00:54 Solo Amici – una Mamma per Amica III

01:37 Tradimento – una Mamma per Amica III

31 Real Time

20:25: Cortesie per gli ospiti – Claudia e Rosanna vs. Alessandro e Cristina

21:20: Vite al limite – Ashley

23:05: Vite al limite – Megan

00:50: Vite al limite – la storia di Michael

02:35: Vite al limite – la storia di Tanisha

04:15: Vite al limite – la storia di Tracey

34 Cine34

21:10 Piedipiatti

23:09 Noi uomini duri

00:58 Prestazione straordinaria

02:40 Chi lavora è perduto

35 Focus

20:15 Appesi A un Filo – Indagini Ad Alta Quota III

21:15 L’ Ingegnere del Monte Bianco

22:15 Mega-Costruzioni: il Tunnel del Gottardo

23:15 Misteri Nell’Outback – Cose di Questo Mondo III

00:15 Le Porte del Paradiso – Cose di Questo Mondo III

01:15 Dhl A300 – Attentato A Baghdad – Indagini Ad Alta Quota III

02:02 Tgcom24

38 Giallo

20:15: Law & Order – i due volti della giustizia – Alex e Jamal

21:10: Alice Nevers – Professione giudice – Assenza

22:10: Alice Nevers – Professione giudice – Tornare per morire

23:20: Delitto nell’Herault

01:10: The Listener – la guaritrice

02:05: The Listener – Vecchie ferite

39 TOP Crime

19:20 Monk

21:14 Law & Order: unità speciale

23:01 Major Crimes

00:50 Law & Order: unità speciale

02:15 Motive

49 Spike TV

20:00 Supernatural

21:30 C’era una volta a Los Angeles

23:20 Catch .44

01:20 Supernatural

02:40 Police Interceptors

52 DMAX

20:25: Nudi e crudi – in Ecuador

21:20: Predatori di gemme

00:05: La città fantasma – Non aveva un volto

01:00: La città fantasma – Stalker

01:55: Alieni: nuove rivelazioni – A Los Angeles

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente. Lo sbarco in Normandia

21:10 a.C.d.C. Versailles I misteri del Re Sole

22:05 a.C.d.C. Gli antichi greci

23:00 E’ L’Italia, Bellezza! Pt. 5

00:00 Notiziario – RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente. Lo sbarco in Normandia

01:00 Cronache dall’antichità. Dal mito alla storia p.5

02:05 Conflitti – 1943 – L’Anno della Svolta P.3

55 Mediaset Extra

21:15 La Notte Vola

23:40 Sotto A Chi Tocca

01:48 Tgcom24

01:50 Colpo Grosso

59 Motor Trend

20:30: Affari a quattro ruote – Porsche 928

21:25: Affari a quattro ruote – VW Type 25

22:15: Diesel Brothers

23:55: Diesel Brothers – Land Rover Defender

00:50: Fast N’ Loud – Ford Galaxie

01:40: L’impero dei rottami – Tesori tra i rottami

02:30: L’impero dei rottami – in cerca di affari

66 Italia 2

20:05 Lo Scontro Finale – Dragon Ball Super

20:30 I Sogni di Hancock – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

20:55 L’ Attacco di Mihawk – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

21:20 Matrix

23:50 Il Primo Amore – Lupin III-Ritorno Alle Origini

00:15 Il Detective Jim Barnett III – Lupin III-Ritorno Alle Origini

00:45 Il Regalo di Fujiko – Lupin III-Ritorno Alle Origini

01:17 Mirage Calibro 762 – Lupin III-Ritorno Alle Origini

01:37 Zenigata, Ladro Gentiluomo – Lupin III-Ritorno Alle Origini

01:58 La Strada Verso la Ricchezza – Shameless