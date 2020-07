Uno dei programmi più seguiti dagli adolescenti italiani, “Il Collegio“, programma di Rai 2 alla sua quinta edizione, lascia Bergamo, dopo i gravi problemi legati al Covid-19, ed approda in Ciociaria, dove la situazione permette maggiori libertà, ad Anagni (FR).

“Il Collegio” nella Città dei Papi

Il Convitto “Regina Margerita” è la sede della Scuola primaria, della Scuola secondaria di primo grado con indirizzo musicale, del Liceo Linguistico e del Liceo delle Scienze umane. Diretto dal Prof. Fabio Magliocchetti, è considerato tra le scuole più prestigiose della provincia di Frosinone. A settembre, quando gli studenti potranno finalmente tornare a sedere sui banchi di scuola, troveranno la struttura completamente ammodernata, grazie al lavoro di restyling. Un lavoro totalmente a carico della produzione.

“Il Collegio” è un docu-reality a cui partecipano 20 ragazzi fra i 12 e i 17 anni e in cui sono “obbligati” a vivere la scuola come negli anni ’60, quando a sedere tra i banchi di scuola erano i loro nonni.

Dal 12 luglio al 14 agosto gli adolescenti/studenti de “Il Collegio” studieranno materie come calligrafia, economia domestica, ballo e canto corale. Un’esperienza che varia nettamente dalla loro quotidianità. Il compito relativo alla loro formazione scolastica e umana è affidato a 7 professori, un preside e due sorveglianti.

Gli studenti, in questo avventuroso viaggio nel tempo, tenteranno di imparare poesie a memoria, di avere una bella calligrafia, dovranno alzarsi in piedi quando entrerà il professore. Quel che è più certo è che dovranno svolgere i compiti senza Wikipedia e senza tutti quegli elementi di disturbo che la modernità ha generato (TV, computer, smartphone etc.).

FOTO DI REPERTORIO