Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Rai 1

ore 20:35 Techetechetè

ore 21:05 Una Voce per Padre Pio

ore 00:10 Rai News

Rai 2

ore 21:00 90° minuto gol

ore 21:45 Tutti i sospetti su Mia madre

ore 23:25 90° minuto

ore 23:50 TG2 Dossier

Rai 3

ore 20:30 La Mia Passione

Alba Parietti

ore 21:25 Troppo Forte

ore 23:20 Tg Regione + Mondo

ore 23:40 Chi credete che io sia?

Canale 5

ore 20:35 Striscia la notizia (show)

ore 21:45 Ciao Darwin 7 – replica

ore 01:10 Tg5

Italia 1

ore 19:00 Dr House 3×09-10

ore 20:35 CSI 8×11

ore 21:35 Mrs Doubtfire

ore 00:05 Lupin Il tesoro del Titanic

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia week-end – Info

ore 21:25 Una Vita 16×44-45 1a Tv

ore 23:44 Delitto perfetto

La7

ore 20:30 Otto e Mezzo – Talk

ore 21:15 Un marito per Cinzia

ore 23:30 Indovina chi viene a cena

Film

Tv8

ore 20:30 Alessandro Borghese 4 Ristoranti

ore 21:30 Casinò

ore 00:30 Nikita

Nove

ore 20:30 Fratelli di Crozza – Il meglio

ore 21:40 Il caso Vannini

ore 23:30 Pietro Maso – Io ho ucciso

Serie Tv e Film in Tv Sabato 11 luglio

Le Serie Tv in chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Una pallottola nel cuore 3×03

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 3×03 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Tandem (4 episodi)

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 (4 episodi) Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:00 Il ritorno di Colombo 4×02

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Gangs of London 1×01

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×01 Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) 21:00 Grey’s Anatomy 16×01-02-03

(ch. 112 sat 457 dtt pay) 21:00 16×01-02-03 FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 Rizzoli & Isles 7×01-02

(ch. 116) ore 21:05 7×01-02 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Major Crimes 4×21-22

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 4×21-22 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 AP Bio 2×10-11 + Mom 6×13-14

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 2×10-11 + 6×13-14 Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Krypton 1×03-04

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 The Kingdom

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Professione Assassino

Alle 22:45 Aftershock

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 L’ultimo appello

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 The Walk

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 L’infermiera

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 A proposito di Henry

Tv2000 (ch. 28 dtt e Tivùsat 157 Sky) ore 21:30 Cianuro a Colazione

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Inga Lindstrom – Un’estate a Norrsunda

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Testa t’ammazzo, croce….sei morto! Mi chiamano Alleluja

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Catch 44

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 La zona morta

I Film pay Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 DNA – Decisamente non Adatti

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Giovani si diventa

Cinema Fast & Furious (ch. 303) ore 21:15 Fast and Furious 8

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 La partita perfetta

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Un uomo tranquillo

Cinema Suspance (ch. 306) ore 21:00 Visions

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Book Club – Tutto può succedere

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 L’ultimo pellerossa

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Cb4

Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Now You See Me

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Un’ottima annata

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 Sole a catinelle