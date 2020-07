Lariano, martedì 14 luglio possibili disagi idrici: le zone interessate

“Si comunica che per consentire lavori di miglioramento della rete idrica mediante il collegamento di una condotta di nuova posa, si rende necessaria la chiusura del flusso idrico dalle ore 14:00 alle ore 20:00 di martedì 14 luglio.

Pertanto si potranno verificare basse pressioni e/o mancanze d’acqua nelle seguenti vie del Comune di Lariano:

via Napoli

via Cerreta

via Silvio Pellico

via Ciarlotti

via Ontanese

vie limitrofe

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente via fax al numero 06 57 994 116.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800 130 335. Acea Ato 2 si scusa per i disagi”.