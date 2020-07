Artena, scuole: Amministrazione a lavoro per la riapertura a settembre

Il 14 settembre le scuole di Artena riapriranno rispettando le misure di sicurezza previste dalle linee guida del Ministero. Gli interventi da realizzare nei plessi scolastici di Artena sono stati decisi durante un sopralluogo avvenuto il 7 luglio scorso a cui hanno partecipato amministratori, tecnici comunali e personale dell’Istituto Comprensivo Artena. Il sopralluogo ha individuato gli interventi da realizzare nei plessi scolastici.

A lavoro per la riapertura a settembre

Ad illustrare gli interventi è l’assessore ai Lavori Pubblici Domenico Pecorari: “Sulla De Gasperi l’intervento riguarda il ripristino del cancello di ingresso del piazzale con la creazione di due diversi accessi pedonali e il ripristino del cancello di entrata alla mensa, con l’apposizione di un corrimano e delle strisce antisdrucciolo e infine l’eliminazione di un tramezzo tra due aule. Nel plesso di Macere dovremo eliminare una tramezzatura tra l’ex cucina e un’aula, ritinteggiare i bagni e sistemare l’asfalto del piazzale. Alla Serangeli dovremo procedere con l’ampliamento dell’aula magna, l’eliminazione di sei tramezzature, un controllo sull’antisdrucciolo, il ripristino del cancello della palestra, la sistemazione dell’asfalto esterno e del cancello principale. Nelle altre strutture rimane tutto invariato in quanto ci sono le condizioni per lo svolgimento dell’attività scolastica. Per questi interventi il Ministero ha messo a disposizione 90 mila euro: abbiamo fatto l’accreditamento e stiamo facendo la necessaria richiesta. Interverremo durante l’estate così a settembre l’attività scolastica riprenderà regolarmente”.

“Stiamo lavorando tutti in sinergia, la parte politico-amministrativa, i tecnici e la Scuola, e ciascuno per le proprie competenze, con grande impegno al fine di consentire, come consentiremo, che la ripresa della scuola avvenga secondo le modalità dettate dalle linee guida del Governo. Linee guida che, come è noto, sono sopraggiunte piuttosto tardi, solo qualche settimana fa e che hanno portato, su impulso della Dirigente Scolastica, ad istituire un tavolo di lavoro lavoro permanente” ha commentato l’assessore alla Scuola, Lara Caschera.

“Sulla scuola abbiamo investito tanto in questi anni – ha dichiarato il Sindaco Felicetto Angelini – e continuiamo a tenere alta l’attenzione perché siamo convinti che sia un luogo fondamentale in cui si educano le generazioni future. Insieme alla dirigenza dell’Istituto stiamo lavorando affinché a settembre gli studenti e le famiglie beneficino di un ambiente scolastico rispettoso della normativa anti covid e possano riprendere l’attività scolastica in serenità”.