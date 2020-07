Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Rai 1

ore 20:30 I soliti Ignoti

ore 21:25 I Migliori Anni – Il Meglio

Il meglio di 8 edizioni

ore 00.00 Passaggio a Nord Ovest

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 Scatti di Follia

ore 23:00 Una Madre non proprio..perfetta

Rai 3

ore 20:25 Geo

ore 21:20 La Grande Storia

Quasi amici

ore 23:35 Linea Notte

Canale 5

ore 20:35 Paperissima Sprint (show)

ore 21:25 Manifest 2×01-02-03 1a Tv Free

ore 00:00 Station 19 2×07 1a Tv Free

Italia 1

ore 19:00 Dr House 3×07-08

ore 20:40 CSI 8×10

ore 21:30 La fidanzata di papà

ore 23:40 Io Sono Tu

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:25 Stasera Italia speciale – Info talk show

ore 23:30 Febbre da Cavallo – La mandrakata



La7

ore 20:30 Otto e Mezzo – Talk

ore 21:15 Pronti a morire

Film di Sam Raimi con Gene Hackman e Sharon Stone

ore 23:15 Quien Sabe?

Film western



Tv8 (Sky 121)

ore 20:30 Guess My Age – Game (replica)

ore 21:30 Italia’s Got Talent Best Of

ore 23:30 Venti20: I Vent’anni del Duemila



Nove (Sky 149)

ore 20:10 Little Big Italy

ore 21:30 Fratelli di Crozza Il meglio

ore 22:50 #Hashtag 1a Tv – Talk Show

Serie Tv e Film in Tv Guida Tv Venerdì 10 luglio 2020

Le Serie Tv in Chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Un passo dal cielo 5×05-06

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Un passo dal cielo 5×05-06 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 I misteri di Brokenwood

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 I misteri di Brokenwood Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 The Mentalist 2×04-05

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Das Boot 2×05-06 1a Tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 2×05-06 1a Tv Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 The Big Bang Theory 12×11-12 1a Tv Sky + Agents of SHIELD 7×06 1a Tv

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 12×11-12 1a Tv Sky + 7×06 1a Tv FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 NCIS Los Angeles 10×03-04

(ch. 116) ore 21:05 10×03-04 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay)ore 21:15 Law & Order True Crime: The Menendez Murders 1×06 + Major Crimes 4×20

(ch. 118 sat 460 dtt pay)ore 21:15 1×06 + 4×20 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Claws 3×02 – Ap Bio 2×08-09

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 3×02 – Ap Bio 2×08-09 Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 The Last Kingdom 1×09-10

(ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 1×09-10 laF (ch. 135) ore 21:10 Poldark 1×07-08

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Terminator 2 Il giorno del giudizio

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 La vendetta di un uomo tranquillo

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Niente da dichiarare?

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Il Sapore del successo

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:15 Lolita

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Il mio amico Zampalesta

Tv2000 (ch. 28 dtt, 18 tivùsat, 157 Sky) ore 21:15 Il mio migliore amico

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:55 La moglie in vacanza…l’amante in città

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 The Shepherd

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 L.A. Zombie: l’ultima apocalisse

I Film pay Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Soldado

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Favolacce

Cinema Fast & Furious (ch. 303) ore 21:15 Fast & Furious 7

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Baby Boss

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Le regole della truffa

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 La Serie Infernale – The ABC Muders

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Le quattro piume

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:45 Favolacce

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 La coppia dei campioni

Premium Cinema 1 ore 21:15 Everest

Premium Cinema 2 ore 21:15 Miss Detective

Premium Cinema 3 ore 21:15 La prima pietra