Si prega di prestare la massima attenzione poiché tra Colleferro e Valmontone è giunta segnalazione di un ramo caduto in strada.

Come visibile dalla foto, parte dell’arbusto e delle foglie occupano circa metà corsia e, sebbene quel tratto della via Casilina sia dritto, può rappresentare un rischio.

In attesa che il personale autorizzato provveda a rimuoverlo per mettere in sicurezza la zona, preghiamo di percorrere il tratto con la massima cautela.