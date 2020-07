Acea comunica che, per consentire interventi di manutenzione straordinaria ed il collegamento della nuova condotta idrica in via Salvo D’Acquisto angolo via del Campo Sportivo, venerdì 10 luglio dalle ore 12:00 alle ore 20:00, sarà necessario sospendere il flusso idrico nel Comune di Velletri. Pertanto si potranno verificare basse pressioni e/o mancanze d’acqua nelle seguenti vie:

Acea Ato 2 – Velletri, 10 luglio sospensione idrica programmata