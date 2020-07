Acea comunica che, per consentire interventi di manutenzione straordinaria ed il collegamento della nuova condotta idrica a quella esistente in via Colle Faggio angolo via Velletri, giovedì 9 luglio dalle ore 08:00 alle ore 13:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua nel Comune di Artena.